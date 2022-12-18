В Одесской области семья из 5 человек отравилась угарным газом

Несчастный случай произошел в селе Камышовка Измаильского района. Там из-за неправильного использования печки угорели бабушка, мать и трое детей.

Об этом сообщили в Одесском областном центре медицины катастроф.

Все пострадавшие госпитализированы в измаильские больницы в состоянии средней тяжести.

“Снова отравление угарным газом в Одесской области. В этот раз – в Измаильском районе, где в частном доме, сегодня утром пострадала целая семья, а именно мать, бабушка и трое малолетних детей”, — сказано в сообщении медиков.

Учитывая количество пострадавших, на место происшествия были направлены две фельдшерские бригады. Отмечается, что медики уже через несколько минут после вызова были на месте.

Фельдшеры оказали на месте всем первую помощь и затем в состоянии средней тяжести госпитализировали в Измаильские больницы.

В главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области уточнили, что отравление угарным газом произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Черноморске две жещины отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора.

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