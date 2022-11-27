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В Одесской области из-за генератора погибли дедушка и внук

В Одесской области из-за генератора погибли дедушка и внук

В селе Лиманка Одесской области из-за отравления угарным газом погиб 77-летний пенсионер и его 14-летний внук.

Как сообщили в местных телеграм-каналах, из-за отключений света семья пользовалась генератором, который был установлен в гараже. Когда в доме погас свет, дедушка пошел проверить генератор.

Он долгое время не возвращался, и его внук пошел проверить, не случилось ли чего. Подросток увидел лежащего без сознания на полу в гараже дедушку и вызвал скорую помощь.

Сам мальчик остался рядом с пострадавшим. Он не понял причин того, что произошло с дедушкой. В результате сам потерял сознание из-за угарного газа.

Скорая помощь прибыла на место вызова, но так как никто не встретил медиков и не открыл им ворота – они уехали.

Тела погибших в гараже в гараже обнаружили их родные, когда прибыли домой. Угарный газ попал в помещение из-за повреждения шланга, который отводил выхлопы генератора на улицу.

Напомним, что пользоваться генератором можно только на открытом воздухе, поскольку во время его использования выделяется угарный газ, который не должен попадать в помещение.

Также устанавливать генератор необходимо на расстоянии от ближайших поверхностей (стены, окна), потому что во время работы он сильно нагревается и это может привести к пожару.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в городе Раздельная сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили в нем тела трех погибших мужчин.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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