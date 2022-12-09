Опасные генераторы: в Черноморске два человека отравились угарным газом

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, утром 8 декабря от дежурного «103» поступило сообщение, что в Черноморскую городскую больницу с отравлением угарным газом госпитализированы два человека: женщина 1985 года рождения в состоянии средней тяжести и женщина 2002 года рождения в тяжелом состоянии.

На месте происшествия признаки пожара обнаружены не были. Предварительная причина отравления – нарушение правил при эксплуатации генератора.

Напомним, что пользоваться генератором можно только на открытом воздухе, поскольку во время его использования выделяется угарный газ, который не должен попадать в помещение.

Также устанавливать генератор необходимо на расстоянии от ближайших поверхностей (стены, окна), потому что во время работы он сильно нагревается и это может привести к пожару.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что при похожих обстоятельствах из-за генератора в Одесской области погибли дедушка и его внук-подросток.

Фото иллюстративное