Новости Одессы и Одесской области

Опасные генераторы: в Черноморске два человека отравились угарным газом

Опасные генераторы: в Черноморске два человека отравились угарным газом

Две женщины пострадали в Одесской области из-за нарушения правил эксплуатации генератора. Обе госпитализированы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, утром 8 декабря от дежурного «103» поступило сообщение, что в Черноморскую городскую больницу с отравлением угарным газом госпитализированы два человека: женщина 1985 года рождения  в состоянии средней тяжести и женщина 2002 года рождения в тяжелом состоянии.

На месте происшествия признаки пожара обнаружены не были. Предварительная причина отравления – нарушение правил при эксплуатации генератора.

Напомним, что пользоваться генератором можно только на открытом воздухе, поскольку во время его использования выделяется угарный газ, который не должен попадать в помещение.

Также устанавливать генератор необходимо на расстоянии от ближайших поверхностей (стены, окна), потому что во время работы он сильно нагревается и это может привести к пожару.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что при похожих обстоятельствах из-за генератора в Одесской области погибли дедушка и его внук-подросток.

Фото иллюстративное

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить