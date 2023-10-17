В Одессе отремонтируют важные автомагистрали, разбитые фурами (видео)

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что ремонт дорожного покрытия планируется провести на проспекте Добровольского (от ул. Паустовского до ул. Заболотного), ул. Заболотного и ул. Семена Палия (от Южной дороги до ул. Заболотного).

После начала работы «Зернового соглашения», на этих магистралях значительно увеличился трафик движения большегрузного транспорта – 40-60 тонн.

А еще стоит заметить, что перевозка груза осуществлялась круглосуточно с нарушением температурного режима эксплуатации покрытия, что привело к его значительному повреждению.

Сейчас по разрушенным автомобильным артериям района движется общественный транспорт, собственные автомобили жителей района, функционируют велосипедные дорожки, проезжая часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии. А в районе проживает по официальным данным более 300 тысяч одесситов.

Такое качество дорог приводит к разрушению транспорта, вызывает множество нареканий и создает социальное напряжение у жителей и гостей Одессы.

Проведение текущего ремонта обеспечит, прежде всего, возможность безопасного движения общественного и легкового транспорта, а также существенно улучшит дорожную инфраструктуру наиболее густонаселенного района Одессы, —

считают в горсовете.

Следует заметить, что текущий ремонт участков вышеуказанных автомагистралей обойдется в 11 млн 246 тысяч гривен.

Недавно «Одесская жизнь» писала, что на Николаевской дороге обустроили две реверсивные полосы, полосу для общественного транспорта и велосипедистов, нанесли разметку и установили знаки. В зависимости от времени реверсивные полосы будут работать в ту или иную сторону.

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