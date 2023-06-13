В Одесской области начали ремонт стратегически важной дороги (фото)

Дорожная служба начала работу на альтернативном маршруте в объезд дороги международного значения М-15 Одесса – Рени (на Бухарест). Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Как мы писали ранее, на юге Бессарабии в Болградской территориальной громаде запланировали ремонт 650 м улицы, на что хотят потратить почти 13 миллионов гривен.

Также в Бессарабии на автомобильной дороге Т-16-31 КПП «Табак» — Болград — /М-15 Службой восстановления и развития инфраструктуры выполняются работы по эксплуатационному содержанию: производятся масштабные ремонтные работы на этом маршруте.

Поддержание данной дороги в надлежащем состоянии стратегически важно. Это альтернативный путь в объезд дороги Одесса – Рени от с. Кирнички до Измаила и его портов, через который могут двигаться, как большегрузный так и легковой автотранспорт.

Работы по эксплуатационному содержанию сети автомобильных дорог Одесской области продолжаются каждый день. Особое внимание – дорогам Бессарабии – это маршруты, ведущие к контрольно-пропускным пунктам и портам, через которые осуществляются поставки основных объемов товаров, —

сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области.



Дорожные работы выполняются в пределах эксплуатационного содержания, поэтому трассу не перекрывали и машины могут свободно проезжать.

Напомним, что совсем недавно в Одесской области предприниматель украл крупную сумму денег на ремонте дороги.

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