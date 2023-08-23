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Трое военнослужащих из Одесской области погибли на фронте

Трое военнослужащих из Одесской области погибли на фронте

На фронте погибли трое военных из Одесской области Дмитрий Головчинский, Александр Хрищанович и Александр Новиков. Об этом сообщили пресс-службы громад, где проживали бойцы.

Дмитрий Головчинский был жителем Нерубайской громады Одесского района. Прощались с Героем 22 августа в с. Холодная Балка Нерубайской громады.

потери фронт война одесская область

Дмитрий Головчинский

Александр Новиков погиб на Херсонском направлении во время боевого задания. Он был из Ширяевской громады Березовского района.

потери фронт война одесская область

Олександр Новиков

17 августа при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области погиб отважный защитник Украины, житель села Роздол Березовской громады, старший стрелок-оператор отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты 2 батальона морской пехоты старший матрос Александр Хрищанович1.

потери фронт война одесская область

Александр Хрищанович

В последний путь Александра Хрищановича будут провожать с 10.30 в с. Роздол, ул. Посмитного, 74.

Напомним, что 19 июля 2023 года возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области погиб военный Сергей Федоляк из Одессы. Он был сотрудником КП «Одессэлектротранс».

Фото: пресс-службы Березовской, Ширяевской и Нерубайской громад

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