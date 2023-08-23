Трое военнослужащих из Одесской области погибли на фронте

На фронте погибли трое военных из Одесской области Дмитрий Головчинский, Александр Хрищанович и Александр Новиков. Об этом сообщили пресс-службы громад, где проживали бойцы.

Дмитрий Головчинский был жителем Нерубайской громады Одесского района. Прощались с Героем 22 августа в с. Холодная Балка Нерубайской громады.

Александр Новиков погиб на Херсонском направлении во время боевого задания. Он был из Ширяевской громады Березовского района.

17 августа при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Урожайное Донецкой области погиб отважный защитник Украины, житель села Роздол Березовской громады, старший стрелок-оператор отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты 2 батальона морской пехоты старший матрос Александр Хрищанович1.

В последний путь Александра Хрищановича будут провожать с 10.30 в с. Роздол, ул. Посмитного, 74.

Напомним, что 19 июля 2023 года возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области погиб военный Сергей Федоляк из Одессы. Он был сотрудником КП «Одессэлектротранс».

Фото: пресс-службы Березовской, Ширяевской и Нерубайской громад