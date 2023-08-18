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На фронте во время артобстрела погиб военный из Одесской области

На фронте во время артобстрела погиб военный из Одесской области

13 августа 2023 года в Запорожском направлении во время артиллерийского обстрела погиб житель Плахтиевской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Дмитрий Вербицкий 1997 года рождения. Об этом сообщила прессслужба Плахтиевского территориального общества.

Вербицкий Дмитрий Александрович, 27. 07.1997 года погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость на Запорожском направлении во время артиллерийского обстрела.

Сложно подобрать слова поддержки в такие моменты родным и близким людям погибшего, которые смогли бы залечить израненные сердца. Плахтиевская громада разделяет вместе с вами непоправимое горе. Вечная и светлая память Защитнику Украины. Всегда в наших сердцах. Спасибо тебе, Герой, за наши мирные утренники и спокойные ночи, —

написали на странице Плахтеевской ОТГ.

О времени, дате и маршруте прибытия Героя будет сообщено дополнительно.

Напомним, чтов августе на фронте погибли двое Героев – житель Белгород-Днестровской громады Александр Зотик, а также житель Черноморска Денис Сандуленко.

Фото: Плахтиевская территориальная громада

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Редакция ПРОФИЛЬ

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