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На Одещині попрощаються з захисником, якому сьогодні міг би виповнитися 31 рік

На Одещині попрощаються з захисником, якому сьогодні міг би виповнитися 31 рік

Завтра, 5 вересня, в Мологівській тергромаді Білгород-Дністровського району проведуть в останню путь молодшого сержанта Євгена Михайловича Кондратюка. Сьогодні український захисник міг би святкувати свій 31-й день народження.

Про це повідомили на facebook-сторінці Білгород-Дністровської райдержадміністрації.

Євген Кондратюк загинув 16 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі н.п. Петропавлівка, Куп’янського району, Харківської області він отримав поранення, несумісні з життям.

Неможливо передати біль, який відчувають рідні, близькі, друзі молодого військовослужбовця, проводжаючи в останню путь свого сина, товариша, земляка, –

співчувають у райдержадміністрації родині загиблого героя.

Як повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації, прощання із загиблим — молодшим сержантом Євгеном Кондратюком відбудеться завтра, 5 вересня, о 10:00, за адресою: с. Випасне (Мологівська територіальна громада), вул. В.Смертенюка, буд. 43.

Герої не вмирають! Героїв забирає небо! –

написали на сторінці райадміністрації.

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