На фронте погиб наводчик из Одессы

19 июля 2023 года возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области погиб военный Сергей Федоляк из Одессы. Он был сотрудником КП «Одесгорэлектротранс».
Об этом 21 августа сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».
Сергей Федоляк был наводчиком 4 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 2 аэромобильной роты аэромобильного батальона. На войну пошел 3 марта 2022 добровольцем.
В КП «ОГЭТ» погибший работал с 2017 года электромонтером контактной сети.
Напомним, что13 августа 2023 года в Запорожском направлении во время артиллерийского обстрела погиб житель Плахтиевской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Дмитрий Вербицкий 1997 года рождения.
Фото: КП «Одесгорэлектротранс»