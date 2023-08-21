Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб наводчик из Одессы

На фронте погиб наводчик из Одессы

19 июля 2023 года возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области погиб военный Сергей Федоляк из Одессы. Он был сотрудником КП «Одесгорэлектротранс».

Об этом 21 августа сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

Сергей Федоляк был наводчиком 4 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 2 аэромобильной роты аэромобильного батальона. На войну пошел 3 марта 2022 добровольцем.

В КП «ОГЭТ» погибший работал с 2017 года электромонтером контактной сети.

Напомним, что13 августа 2023 года в Запорожском направлении во время артиллерийского обстрела погиб житель Плахтиевской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Дмитрий Вербицкий 1997 года рождения.

Фото: КП «Одесгорэлектротранс»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить