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Одесских водителей предупреждают о возможных проверках полиции

Одесских водителей предупреждают о возможных проверках полиции

В Министерстве внутренних дел говорят, что на украинских дорога возможны дополнительные проверки автомобилей. Причина этого в том, что полиция сейчас работает в усиленном режиме.

Рецепты

О проверках заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая эфире Телевизионной службы новостей.

Как уже сообщала «Одесская Жизнь», в этой связи на улицах станет больше полицейских патрулей, а админздания и объекты критической инфраструктуры будут усиленно охраняться.

Будет больше полиции на улицах, будут больше проверять автомобили. И я прошу водителей с пониманием отнестись к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности, права на митинги, конечно, не будет, потому что такие ограничения есть только при введении военного положения,

— рассказал министр МВД.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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