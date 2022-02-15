Одесских водителей предупреждают о возможных проверках полиции

О проверках заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая эфире Телевизионной службы новостей.

Как уже сообщала «Одесская Жизнь», в этой связи на улицах станет больше полицейских патрулей, а админздания и объекты критической инфраструктуры будут усиленно охраняться.

Будет больше полиции на улицах, будут больше проверять автомобили. И я прошу водителей с пониманием отнестись к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности, права на митинги, конечно, не будет, потому что такие ограничения есть только при введении военного положения,