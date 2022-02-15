Одесских водителей предупреждают о возможных проверках полиции

В Министерстве внутренних дел говорят, что на украинских дорога возможны дополнительные проверки автомобилей. Причина этого в том, что полиция сейчас работает в усиленном режиме.
О проверках заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая эфире Телевизионной службы новостей.
Как уже сообщала «Одесская Жизнь», в этой связи на улицах станет больше полицейских патрулей, а админздания и объекты критической инфраструктуры будут усиленно охраняться.
Будет больше полиции на улицах, будут больше проверять автомобили. И я прошу водителей с пониманием отнестись к этому. Но никаких ограничений конституционных прав, в частности, права на митинги, конечно, не будет, потому что такие ограничения есть только при введении военного положения,
— рассказал министр МВД.
Еще похожие новости Одессы:
- Завтра, 16 февраля, в Одессе пройдет патриотическое шествие ко Дню Единения
- Россия заявила об отводе войск от границ с Украиной
- Праздник вместо войны: Президент Украины обратился к народу
Цей матеріал також доступний українською