Россия внезапно отменила «блокаду» Азовского моря – готовит новую провокацию?

Вечером четверга, 10 февраля 2022 года, Россия внезапно отменила ранее запланированное перекрытие Азовского моря якобы из-за учений, о чем стало известно накануне.

Об этом сообщил главный редактор портала BlackSeaNews, руководитель проекта «Институт Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко.

Россия «готовит новую подлость» в Азовском море?

«В 16:43 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива»,

– написал накануне Клименко на своей странице в Facebook.

По его мнению, это могло произойти потому, что журналисты, военные, дипломаты и лидеры украинского морского бизнеса буквально за сутки создали беспрецедентное давление из-за этой проблемы.

Также эксперт не исключает, что на решение российской стороны могла повлиять министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которая встречалась накануне в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Но при этом Клименко предположил, что на самом деле «Россия готовит новую подлость». Он также уточнил, что относительно «блокады» Черного моря изменений нет.

Блокада Черного моря: торговым судам придется отклониться от обычных курсов

В то же время, в Администрации морских портов Украины (АМПУ) пояснили, что в случае перекрытия Российской Федерацией отдельных районом Черного моря окажутся закрытыми так называемые рекомендованные пути движения судов в морские порты Украины. В этой связи движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море будет заблокировано на весь период проведения указанных мероприятий.

Что касается портов черноморского бассейна, то движение судов в Черном море сможет осуществляться только с отклонением от рекомендованных путей, в обход зон проведения боевых стрельб и соответственно с ограничениями по осадке судов.

«В настоящее время ограничения движения судов (в указанный период) обрабатываются специалистами, дополнительные разъяснения будут предоставлены в ближайшее время»,

– говорится в сообщении АМПУ.

Ранее стало известно, что Россия намерена перекрыть большие районы Черного и Азовского морей ради учений с ракетными и артиллерийскими стрельбами. Закрытая зона вплотную приближена к морской границе Украины, а это чуть более 20 километров от побережья. При этом никаких коридоров для прохода торговых судов в закрытом районе не предусмотрено, чего не было за последние 8 лет.

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