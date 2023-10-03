В Одесской области произошла смертельная авария: погибли два человека

Вчера, 2 октября, произошла автомобильная авария в Подольском районе. Водитель не справился с управлением, и машина, съехав с дороги, столкнулась с деревом, что привело к гибели людей.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Авария произошла вечером 2 октября у села Петровка Балтской ОТГ.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля, двигаясь в направлении города Балта, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд легковушки за пределы проезжей части дороги, где машина перевернулась и столкнулась с деревом.

На момент аварии в салоне автомобиля находились трое мужчин в возрасте 26, 31 и 47 лет. Двое старших по возрасту мужчин от полученных травм скончались на месте аварии. А младшего из мужчин каретой «скорой» доставили в больницу, где ему диагностировали переломы ребер.

Также госпитализированный гражданин был проверен на состояние опьянения – он был нетрезвым.

Сейчас устанавливается, все ли мужчины находились в состоянии опьянения и кто именно из них управлял транспортным средством в момент аварии. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Ранее мы писали, что с 1 октября на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

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