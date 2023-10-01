На трассе Киев – Одесса погиб в ДТП водитель микроавтобуса

Два человека травмированы, один погиб – таков грустный итог ДТП, которое случилось вечером субботы 30 сентября 2023 года в Березовском районе Одесской области.

По данным областного управления полиции, дорожная авария случилась на трассе Киев – Одесса, неподалеку от села Петроверовка.

Предварительно полицейские установили, что 65-летний житель Петроверовской громады двигался в сторону Одессы за рулем грузовика «Камаз» с бортовым прицепом. Во время разворота он не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшемся в попутном направлении микроавтобусом Volkswagen под управлением 63-летнего жителя города Ровно.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте до приезда скорой помощи. А двое пассажиров грузовика 31 и 52 лет получили травмы – их госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу. Сам водитель «Камаза» от госпитализации отказался. Проверка показала, что в момент аварии он был трезв.

Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Напомним, в Патрульной полиции предупредили водителей о необходимости с сегодняшнего дня, 1 октября, включать в дневное время ближний свет фар или ходовых огней, передвигаясь вне населенных пунктов.

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