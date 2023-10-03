На Одещині сталася смертельна аварія: загинуло двоє людей

Вчора, 2 жовтня, сталася автомобільна аварія в Подільському районі. Водій не впорався з керуванням, та машина зїхавши з дороги, зіткнулася з деревом, що призвело до загибелі людей.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Аварія сталася увечері 2 жовтня неподалік села Петрівка Балтської ОТГ.

Як встановили правоохоронці, водій автівки, рухаючись у напрямку міста Балта, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і допустив з’їзд легковика за межі проїзної частини дороги, де автівка перекинулася та зіткнулася з деревом.

На момент аварії у салоні автомобіля знаходилося троє чоловіків віком 26, 31 та 47 років. Двоє старших за віком чоловіків від отриманих травм померли на місці пригоди. А молодшого з чоловіків каретою «швидкої» доправили до лікарні, де йому діагностували перелами ребер.

Також госпіталізованого громадянина перевірили на стан сп’яніння – він був нетверезим.

Наразі встановлюється, чи усі чоловіки перебували у стані сп’яніння і хто саме із них керував транспортним засобом у момент аварії. Автомобіль поміщений на арешт майданчик.

Раніще ми писали, що з 1 жовтня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

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