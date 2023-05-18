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Флаги каких 50 стран установят на Аллее дружбы в Одесской области?

Флаги каких 50 стран установят на Аллее дружбы в Одесской области?

В знак уважения к странам, которые помогают Украине в борьбе с российской агрессией, в поселке Доброслав Одесской области хотят открыть Аллею Дружбы. 

Об этом сообщила поселковый голова Людмила Прокопечко.

Открытие запланировано на 26 мая. В новой локации установят флагштоки с 50 флагами государств, которые помогают Украине бороться за Свободу.

“Мы готовимся к открытию в Доброславе замечательного и очень важного объекта – Аллеи Дружбы. Этим объектом мы свидетельствуем о своем уважении и огромной благодарности всем странам мира, которые поддерживают и помогают Украине в борьбе с рашизмом”,  – говорится в сообщении Людмилы Прокопечко.

Также в громаде завершили капитальный ремонт помещения и благоустройство территории Кремидовской амбулатории. В самом Доброславе помещение предстоящего ветеранского хаба подготовлено к покраске. А на новой аллее, ведущей к стадиону, установлены и подключены фонари. 

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Доброславе улица Мичурина стала Бандеры, а Григорьевского десанта — Героев УПА.

Также мы писали, что в Доброславе на Одесчине установили «шевченковский» фонтан (фото, видео).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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