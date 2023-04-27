Новости Одессы и Одесской области

В Доброславе улица Мичурина стала Бандеры, а Григорьевского десанта — Героев УПА

В Доброславе улица Мичурина стала Бандеры, а Григорьевского десанта — Героев УПА

25 апреля в пгт. Доброслав завершили процесс переименования улиц, названия которых были связаны с имперско-советским прошлым. Таких там больше не осталось. 

На своей сессии депутаты Доброславского поселкового совета единогласно приняли решение о переименовании семи улиц громады, названия которых имели имперские корни или были связаны с советским коммунистическим режимом.

Переименования коснулись не только улиц самого Доброслава, но и сел, входящих в территориальную громаду, центром которой он является. 

В поселке Доброслае переименовали такие улицы:

  • ул.Мичурина – Степана Бандеры;
  • ул.Григорьевского Десанта – Героев УПА;
  • ул.6 Армии – Европейская.

В селе Кремидовка:

  • ул.Гагарина – Защитников Украины;
  • ул.17 авиаполка – Украинских добровольцев;
  • ул.Гоголя – Павла Чубинского.

В селе Старые Шомполы:

  • ул. Гагарина – Григория Сковороды.

Напомним, что вчера на улицах Одессы появились листовки в которых противники переименования районов в городе призывают голосовать против новых названий.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области улица, названная в честь сожженного коммуниста, стала Степана Бандеры.

Также мы сообщали, что в Одесской области планируют переименовать город-спутник Одессы.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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