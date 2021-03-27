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Путешествуем по Одесской области: Доброслав – история и современность (видео)

Путешествуем по Одесской области: Доброслав – история и современность (видео)

«Одесская жизнь» приглашает своих читателей совершить очередное занимательное видеопутествие по Одесской области. И сегодня наш путь лежит в Доброслав (бывший Коминтерново) – небольшой поселок городского типа, расположенный в 46 километрах от Одессы.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

До 1933 года этот населенный пункт назывался Антоно-Кодинцево. А свое современное название этот поселок получил в рамках декоммунизации в 2016 году.

Свою историю поселок Доброслав начал в 1802 году, когда здесь было основано крепостное село. Сначала земли принадлежали помещику Колмогорову, но некий землевладелец из Полтавской губернии Антон Кодинцев, перекупил их и, не мудрствуя лукаво, назвал село «в честь себя, любимого».

В 1818 году здесь была построена первая церковь, а через три десятка лет поселок получил статус волостного центра. Развитию Доброслава способствовало также то, что он располагался на Новом почтовом пути, который связывал Одессу и Вознесенск.

А в новейшей истории Доброслава есть замечательные страницы: создание Долины цветов, прокладка туристических веломаршрутов по европейским стандартам и ежегодные велокроссы…

Больше подробностей – в нашем новом видео:

А почитать как о Доброславе, так и о других примечательных населенных пунктах Одесчины можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы побывали в Татарбунарах, Балте, Ширяево и Раздельной.

Фото из архива «Одесской жизни»

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