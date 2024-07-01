В Одессе юная девушка застрелила военного

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Смертельный выстрел в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир многоэтажки на Среднефонтанской, где две девушки 17-ти и 20-ти лет и двое военнослужащих вместе выпивали. Предположительно, убийство произошло в результате небрежного или неосторожного обращения с автоматом Калашникова, который попал в руки девушки.

«Во время хмельного застолья младшая девушка изъявила желание попытаться разобрать и собрать автомат, принадлежащий владельцу квартиры, взяла оружие в руки и произошли выстрелы. Пули попали в 23-летнего военного. К сожалению, от полученных ран он погиб на месте», — сообщили в полиции.

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Как стало известно «Одесской жизни» от источника в полиции, 24-летрний друг погибшего несколько дней назад вернулся из командировки, а оружие в военную часть не сдал.

Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.