Подробности инцидента сообщили в Главном управлении полиции в Одесской области.

Происшествие произошло несколько дней назад. 34-летний местный житель, заметив на дороге возле своего дома машину с мужчинами, с которыми имел неприязненные отношения, взял охотничье ружье и из дверей собственного дома несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате огнестрельное ранение получил 36-летний пассажир. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили его домой.

У стрелявшего мужчины полицейские изъяли незарегистрированное ружье, которое направили на экспертизу.

Подозреваемому сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Еще новости Одессы по теме:











