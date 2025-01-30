Подробности инцидента сообщили в Главном управлении полиции в Одесской области.
Происшествие произошло несколько дней назад. 34-летний местный житель, заметив на дороге возле своего дома машину с мужчинами, с которыми имел неприязненные отношения, взял охотничье ружье и из дверей собственного дома несколько раз выстрелил в их сторону.
В результате огнестрельное ранение получил 36-летний пассажир. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили его домой.
У стрелявшего мужчины полицейские изъяли незарегистрированное ружье, которое направили на экспертизу.
Подозреваемому сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.
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