Подросток подстрелил товарища – подробности ЧП под Одессой

Подробности инцидента с участием двух товарищей 14-ти и 16-ти лет сообщили в областном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, это произошло в одном из населенных пунктов Авангардовской громады.

Предварительно полицейские установили, что младший по возрасту юноша, оставшись дома без взрослых, решил показать старшему товарищу, которые пришел к нему в гости, отцовский карабин. Взяв в руки оружие, парень случайно произвел из него выстрел, попав в приятеля.

Пострадавшего с огнестрельным ранением головы доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа. После того как в полиции установят полные обстоятельства происшествия, ему будет дана правовая оценка.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как летом прошлого года в Одессе 17-летняя девушка застрелила 23-летнего десантника из автомата его друга. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.

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