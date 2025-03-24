Об этом заявил заместитель председателя Одесской ОВА Сергей Крапива во время выступления на Freight Forwarders Updates 2025.
По его словам, Одесская ОВА направила пакет документов по вопросу восстановления яхтинга в регионе Офису президента и Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для принятия решения.
«Мы работы проводим, соответствующие материалы и документы направили в Офис президента и на СНБО, чтобы иметь какую-то дорожную карту», — отметил заместитель председателя ОВА.
Сергей Кропива говорит, что пока трудно спрогнозировать сроки принятия решения. В то же время ОВА продолжает работу в этом направлении.
Решение СНБО определит дальнейший алгоритм действий и перспективы развития отрасли в регионе.
Отметим, что в начале полномасштабного вторжения в ОВА обращались предприниматели с просьбой помочь вывезти яхты из Украины. Теперь рассматривается обратный процесс — возможность возвращения и восстановления яхтинга.
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