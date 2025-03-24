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Об этом заявил заместитель председателя Одесской ОВА Сергей Крапива во время выступления на Freight Forwarders Updates 2025.

По его словам, Одесская ОВА направила пакет документов по вопросу восстановления яхтинга в регионе Офису президента и Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для принятия решения.

«Мы работы проводим, соответствующие материалы и документы направили в Офис президента и на СНБО, чтобы иметь какую-то дорожную карту», — отметил заместитель председателя ОВА.

Сергей Кропива говорит, что пока трудно спрогнозировать сроки принятия решения. В то же время ОВА продолжает работу в этом направлении.

Решение СНБО определит дальнейший алгоритм действий и перспективы развития отрасли в регионе.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения в ОВА обращались предприниматели с просьбой помочь вывезти яхты из Украины. Теперь рассматривается обратный процесс — возможность возвращения и восстановления яхтинга.

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