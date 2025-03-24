Про це заявив заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива під час виступу на Freight Forwarders Updates 2025.

За його словами, Одеська ОВА направила пакет документів з питання відновлення яхтингу в регіоні до Офісу президента і Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) для ухвалення рішення.

«Ми роботи проводимо, відповідні матеріали і документи направили до Офісу президента і на РНБО, щоб мати якусь дорожню карту», – зазначив заступник голови ОВА.

Сергій Кропива каже, що наразі важко спрогнозувати терміни ухвалення рішення. Водночас ОВА продовжує роботу в цьому напрямку.

Рішення РНБО визначить подальший алгоритм дій та перспективи розвитку галузі в регіоні.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення в ОВА зверталися підприємці з проханням допомогти вивезти яхти з України. Тепер розглядається зворотний процес – можливість повернення і відновлення яхтингу.

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