В Одеській області скасували тендер на ремонт зруйнованої школи: причини

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Так, у листопаді минулого року Дачненська сільрада Одеського району провела відкриті торги з особливостями на закупівлю робіт із капітального ремонту Дачненського ліцею № 2, пошкодженого внаслідок ракетної атаки 19 липня.

Роботи планувалося профінансувати з місцевого бюджету.

При цьому тендерна документація замовника робіт містила порушення вимог законодавства, повідомили в прокуратурі. Зокрема, у договірній ціні необґрунтовано враховано завищені показники для визначення кошторисного прибутку та показники адміністративних витрат, а також безпідставно враховано витрати на відрядження, що не передбачені тендерною документацією.

Прокурори повідомили уповноважений орган про вищевказані порушення та надали замовнику строк на їх самостійне усунення.

Дачненська сільрада вирішила усунути порушення шляхом відхилення тендеру в електронній системі закупівель, що дало змогу запобігти безпідставним витратам із місцевого бюджету на 86 млн грн.

Раніше на Одещині скасували низку закупівель на суму близько 12 млн грн. Спочатку ці гроші передбачалося витратити на звукову апаратуру, плитку, лави, дерева та інше.

Нагадаємо, що мешканці Одеського регіону можуть самостійно повідомити робочу групу про виявлення підозрілої закупівлі або про неналежне використання коштів органами державної влади та місцевого самоврядування. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.