6 «прилетов» по Дачному: враг нанес очередной ракетный удар по Одесскому региону (видео)

Ночью 19 июля враг снова обстрелял Одесскую область. На этот раз под огонь попало село Дачное. Из семи крылатых ракет типа «Калибр», которые россияне выпустили из акватории Черного моря, шесть, к сожалению, попали в жилые дома и объекты общественной инфраструктуры.

Разрушения получили местная школа, дом культуры, 3 частных дома, 2 дворовых сооружения, а также авто жителей. После взрывов две частные дома не подлежат восстановлению.

В результате ракетного удара на площади 300 кв. м возник пожар. Ее удалось ликвидировать по привлечению 95 спасателей и 16 единиц техники.

В результате попадания пострадали 6 человек, среди которых есть ребенок.

Россияне считают, что именно ракеты «Калибр» являются неким механизмом военно-дипломатического давления на те или иные страны,

– рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

На очередной удар уже отреагировал глава офиса президента Андрей Ермак. В своем телеграмм-канале он написал:

Желание россии сломать украинское общество террором так же ошибочно, как и мнение о «Киеве за три дня». Они не понимают, с кем имеют дело. Страна-террорист хочет победить страхом бесстрашных и сильных людей, которых боится сама. россияне боятся силы нашего народа и армии на поле боя. И этот страх питает паническое зло. Мы не сломаемся и не сдадимся. Наша цель – вернуть украинскую землю, вымести из нее россиян и наказать их за все преступления. За все придется отвечать.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала рассказ жительницы Одесской области, которая рассказала, как она и дети пережили ракетный удар.

Напомним, что 18 июля российские агрессоры уже второй раз за сутки обстреляли ракетами территорию Одесской области. На этот раз все прилеты пришлись в одно из сел.

При первом обстреле пострадали военный объект и мост через Днестровский лиман.