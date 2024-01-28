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В Одесской области отменили «расточительные» тендеры на ремонт остановок и тротуаров

В Одесской области отменили «расточительные» тендеры на ремонт остановок и тротуаров

В Одесской области отменили неуместные многотысячные тендеры на ремонт тротуаров и остановок, а также на закупку продуктов питания в одной из громад по завышенным ценам.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, такое решение было принято на первом в текущем году заседании группы «Прозрачность и подотчетность».

«Вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью рассмотрели очередные расточительные тендеры. В частности, закупки по завышенным ценам продуктов питания в одной из громад и ремонт тротуаров на 750 тысяч грн или остановок на 600 тысяч»,

– сообщил глава ОВА.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

В частности, отменены закупки таких продуктов, как:

  • сок по 80 грн за литр;
  • курага по 550 грн за кг;
  • куриное филе по 215 грн за кг;
  • сметана по 190 грн за кг.

Кипер также призвал направлять поддержку громад на Силы обороны, а «не плитку, фонтаны, улиток и подобное». Он подчеркивает: в том, что над Одесщиной развевается украинский флаг, прежде всего, заслуга наших Вооруженных сил.

Также Кипер сообщил, что во время заседания рабочей группы правоохранители задержали одного из глав ОТГ по подозрению в хищении земли.

Ранее в Одесской области отменили ряд закупок на сумму около 12 млн грн. Первоначально эти деньги предполагалось потратить на звуковую аппаратуру, плитку, скамьи, деревья и прочее.

Напомним, что жители Одесского региона могут самостоятельно уведомить рабочую группу об обнаружении подозрительной закупки или о ненадлежащем использовании средств органами государственной власти и местного самоуправления. Для этого нужно заполнить форму по этой ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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