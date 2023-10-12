Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области отец отомстил за дочь ее бывшему парню: подробности

В Одесской области отец отомстил за дочь ее бывшему парню: подробности

47-летний житель Раздельнянского района отомстил за взрослую дочь, которая держала обиду на своего бывшего парня. Мужчина бросил гранату в дом парня, намереваясь лишить его жизни.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По словам правоохранителей, от взрыва никто не пострадал — парня не было дома, а его мать, с которой он проживает, находилась в другой комнате.

Правоохранители установили, что 47-летний местный житель вместе с 25-летней дочерью и 24-летним ее сожителем распивали алкоголь. И во время застолья выяснилось, что девушка держит старые обиды на своего бывшего парня. Заботливый отец решил отомстить ему жесточайшим образом – лишив жизни.

затриманий

Злоумышленник взял ручную осколочную гранату Ф-1, поехал домой к молодому мужчине и бросил ее в окно дома, выдернув чеку. Повреждения получило только жилое помещение.

Правонарушителя полицейские задержали в тот же вечер. А во время обыска в доме мужчины обнаружили еще одну гранату РГД-5, сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, и устройство для употребления наркотиков. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

затриманий

За совершенное правонарушение мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет, сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают, где задержанный взял боевые припасы.

Справка.

Граната Ф-1 предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Радиус разлета обломков достигает 150 метров.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить