В Одесской области отец отомстил за дочь ее бывшему парню: подробности

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По словам правоохранителей, от взрыва никто не пострадал — парня не было дома, а его мать, с которой он проживает, находилась в другой комнате.

Правоохранители установили, что 47-летний местный житель вместе с 25-летней дочерью и 24-летним ее сожителем распивали алкоголь. И во время застолья выяснилось, что девушка держит старые обиды на своего бывшего парня. Заботливый отец решил отомстить ему жесточайшим образом – лишив жизни.

Злоумышленник взял ручную осколочную гранату Ф-1, поехал домой к молодому мужчине и бросил ее в окно дома, выдернув чеку. Повреждения получило только жилое помещение.

Правонарушителя полицейские задержали в тот же вечер. А во время обыска в доме мужчины обнаружили еще одну гранату РГД-5, сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, и устройство для употребления наркотиков. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

За совершенное правонарушение мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет, сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают, где задержанный взял боевые припасы.

Справка.

Граната Ф-1 предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Радиус разлета обломков достигает 150 метров.

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