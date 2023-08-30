Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области провели спецоперацию по освобождению заложников: детали (видео)

В Одесской области провели спецоперацию по освобождению заложников: детали (видео)

Мужчине, который 30 августа 2023 года в городе Черноморск Одесской области удерживал в заложниках бывшую гражданскую жену, общую маленькую дочь и ее бабушку, грозит до пяти лет лишения свободы. Его действия квалифицировали как домашнее насилие и незаконное лишение свободы.

Подробности сделкипо освобождению заложников рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

освобождение заложников черноморск

К переговорам с мужем привлекли спецназовца КОРДа. По данным полиции, отпускать бывшую сожительницу он отказывался. Переговорщику удалось уговорить отпустить ее мать, 46-летнюю женщину. Ее он передал представителям муниципального караула из окна квартиры на балкон. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на лице и рану на предплечье.

освобождение заложников черноморск

Мать с дочерью удалось уволить впоследствии благодаря оперативной комбинации с привлечением переговорщиков и КОРДовцев. 26-летняя женщина, как и ее мать, испытала домашнее насилие, ее доставили в медицинское учреждение с ушибами головы, лица и руки. Ребенок физически не пострадал, он сейчас со своей мамой, —

рассказали в полиции.

Напомним, чтов Одессе разоблачен местный житель, который за 20 тысяч долларов США собирался изготовить документы о непригодности к военной службе. Сделать он это должен через знакомого в ТЦК и СП.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить