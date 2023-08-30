В Одесской области провели спецоперацию по освобождению заложников: детали (видео)

Мужчине, который 30 августа 2023 года в городе Черноморск Одесской области удерживал в заложниках бывшую гражданскую жену, общую маленькую дочь и ее бабушку, грозит до пяти лет лишения свободы. Его действия квалифицировали как домашнее насилие и незаконное лишение свободы.

Подробности сделкипо освобождению заложников рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

К переговорам с мужем привлекли спецназовца КОРДа. По данным полиции, отпускать бывшую сожительницу он отказывался. Переговорщику удалось уговорить отпустить ее мать, 46-летнюю женщину. Ее он передал представителям муниципального караула из окна квартиры на балкон. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на лице и рану на предплечье.

Мать с дочерью удалось уволить впоследствии благодаря оперативной комбинации с привлечением переговорщиков и КОРДовцев. 26-летняя женщина, как и ее мать, испытала домашнее насилие, ее доставили в медицинское учреждение с ушибами головы, лица и руки. Ребенок физически не пострадал, он сейчас со своей мамой, —

рассказали в полиции.

Напомним, чтов Одессе разоблачен местный житель, который за 20 тысяч долларов США собирался изготовить документы о непригодности к военной службе. Сделать он это должен через знакомого в ТЦК и СП.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области