На Одещині батько помстився за доньку її колишньому хлопцеві: подробиці

47-річний мешканець Роздільнянського району помстився за дорослу доньку, яка тримала образу на свого колишнього хлопця. Чоловік кинув гранату у будинок хлопця, маючи намір позбавити його життя.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За словами правоохоронців, від вибуху ніхто не постраждав – хлопця не було вдома, а його мати з якою він проживає, знаходилась в іншій кімнаті.
Правоохоронці встановили, що 47-річний місцевий житель разом з 25-річною донькою та 24-річним її співмешканцем розпивали алкоголь. І під час застілля з’ясувалося, що дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця. Турботливий татусь вирішив помститися йому найжорстокішим чином – позбавивши життя.
Зловмисник взяв ручну осколкову гранату Ф-1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку. Пошкоджень зазнало лише житлове приміщення.
Правопорушника поліцейські затримали того ж вечора. Та під час обшуку в оселі чоловіка виявили ще одну гранату РГД-5, згорток з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та пристрій для вживання наркотиків. Усі речові докази вилучили й скерували на експертизу.
За вчинене правопорушення чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили в поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють, де затриманий взяв бойові припаси.
Довідка.
Граната Ф-1 призначена для поразки живої сили в оборонному бою. Радіус розльоту уламків сягає до 150 метрів.
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