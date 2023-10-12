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На Одещині батько помстився за доньку її колишньому хлопцеві: подробиці

На Одещині батько помстився за доньку її колишньому хлопцеві: подробиці

47-річний мешканець Роздільнянського району помстився за дорослу доньку, яка тримала образу на свого колишнього хлопця. Чоловік кинув гранату у будинок хлопця, маючи намір позбавити його життя.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців, від вибуху ніхто не постраждав – хлопця не було вдома, а його мати з якою він проживає, знаходилась в іншій кімнаті.

Правоохоронці встановили, що 47-річний місцевий житель разом з 25-річною донькою та 24-річним  її співмешканцем розпивали алкоголь. І під час застілля з’ясувалося, що  дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця. Турботливий татусь вирішив помститися йому найжорстокішим чином – позбавивши життя.

затриманий

Зловмисник взяв ручну осколкову гранату Ф-1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку. Пошкоджень зазнало лише житлове приміщення.

Правопорушника поліцейські затримали того ж вечора. Та під час обшуку в оселі чоловіка виявили ще одну гранату РГД-5, згорток з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та пристрій для вживання наркотиків. Усі речові докази вилучили й скерували на експертизу.

затриманий

За вчинене правопорушення чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють, де затриманий взяв бойові припаси.

Довідка.

Граната Ф-1 призначена для поразки живої сили в оборонному бою. Радіус розльоту уламків сягає до 150 метрів.

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