В Одессе родители заявили в полицию на детского тренера: подробности

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Одесской области.

41-летний тренер одесского детского спортивного кружка, решил погасить собственные банковские кредиты за счет воспитанников. В начале июля мужчина пообещал юным спортсменам провести тренировочные сборы в детском летнем лагере в другой области. Стоимость путевки в спортлагерь, по его словам, состояла из двухнедельного проживания детей в заведении, отдельно – их родителей и билетов на место назначения. Семьи маленьких спортсменов за «путевки», не колеблясь, передавали ему деньги лично или на банковскую карту. В общей сложности тренер присвоил 500 тысяч гривен.

Все лето дети провели в надежде на отдых в лагере, но в августе наставник сообщил, что поездка не состоится.

Не дождавшись ни обещанного собрания, ни возврата средств, двадцать обманутых родителей воспитанников тренера-мошенника обратились в полицию.

Одесситу сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 УК Украины. Он может провести до 3-х лет в заключении.

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