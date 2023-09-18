В Одесской области экссвященник развращал собственную дочь в помещении храма

В Одесской области будут судить бывшего 38-летнего священника, который в течение длительного года развращал собственную несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области и Одесской областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что в период с июня 2022 по февраль 2023 мужчина неоднократно совершал развратные действия физического характера относительно своей 14-летней дочери, по месту своего проживания и в подсобном помещении на территории храма. Также убеждал ее держать это в секрете.

Правоохранители собрали необходимое количество доказательств и выдвинули мужчине обвинения в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, членом семьи.

За совершенное преступление «отцу» грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщили в полиции.

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