В одесской квартире обнаружили привязанного к батарее мужчину: что произошло

В Одессе 17-летний парень, съезжая с квартиры, избил и привязал к батарее арендодателя за то, что тот отказался отдавать залог. Пострадавший несколько часов пролежал связанным, пока его крики не услышали прохожие на улице.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Выяснилось, что 17-летний житель другой области приехал в Одессу в поисках работы, снял комнату у местного 51-летнего мужчины. Через несколько дней, поняв, что новая жизнь не заладилась, решил уехать и потребовал вернуть задаток. Одессит не возражал, но и денег у него уже не было, поэтому возникла ссора, которая переросла во взаимные оскорбления.

Недовольный квартирант ударил мужчину, а когда тот упал – связал ему руки и ноги, привязал к батарее и, закрыв квартиру, уехал на вокзал.

Потерпевший через два часа смог немного ослабить путы и начал звать на помощь. Вскоре его услышали с улицы прохожие, которые и сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители освободили мужчину, и уже через несколько часов разыскали правонарушителя в Подольске.

Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За совершенное юноше грозит ограничение или даже лишение свободы.

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