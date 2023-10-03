Новости Одессы и Одесской области

В одесской квартире обнаружили привязанного к батарее мужчину: что произошло

В одесской квартире обнаружили привязанного к батарее мужчину: что произошло

В Одессе 17-летний парень, съезжая с квартиры, избил и привязал к батарее арендодателя за то, что тот отказался отдавать залог. Пострадавший несколько часов пролежал связанным, пока его крики не услышали прохожие на улице.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Выяснилось, что 17-летний житель другой области приехал в Одессу в поисках работы, снял комнату у местного 51-летнего мужчины. Через несколько дней, поняв, что новая жизнь не заладилась, решил уехать и потребовал вернуть задаток. Одессит не возражал, но и денег у него уже не было, поэтому возникла ссора, которая переросла во взаимные оскорбления. 

Недовольный квартирант ударил мужчину, а когда тот упал – связал ему руки и ноги, привязал к батарее и, закрыв квартиру, уехал на вокзал.

Потерпевший через два часа смог немного ослабить путы и начал звать на помощь. Вскоре его услышали с улицы прохожие, которые и сообщили о происшествии в полицию. 

связанный мужчина

Правоохранители освободили мужчину, и уже через несколько часов разыскали правонарушителя в Подольске.

Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За совершенное юноше грозит ограничение или даже лишение свободы.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить