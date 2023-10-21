В Одесской области от удара электротоком погиб подросток

По информации ГСЧС, подростка поразило электротоком, когда он залез на крышу вагона. Спасатели сняли тело погибшего парня при помощи трехколенной лестницы, веревки и носилок.

По данным спасателей, пострадали еще двое подростков, 2006 и 2007 годов рождения, которых в тяжелом состоянии госпитализировали.

В полиции уточнили, что трое жителей села Слободка 14, 16 и 17 лет, возвращаясь из парка отдыха проходили через грузовой парк железной дороги, чтобы сократить путь. С целью развлечься двое приятелей залезли на вагон, где их ударило током.

В результате самый младший из подростков погиб на месте, а его 16-летний товарищ получил ожоги и был доставлен в больницу. Третий юноша, который был очевидцем происшествия, не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Одесской области серьезные травмы от удара электрическим током получили двое сотрудников одного из предприятий критической инфраструктуры.

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