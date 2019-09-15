Чрезвычайное происшествие случилось в Малиновском районе Одессы, когда двое подростков ждали электричку.

Как сообщили в Нацполиции в Одесской области, один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами грузового поезда на соседнем пути.

На одной из ступенек внезапно произошло замыкание, и 14-летнего подростка ударило током. От полученных травм мальчик погиб на месте, сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.