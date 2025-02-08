Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Вылов раков запрещается в Днестровском лимане, реке Днестр, рукаве реки Турунчук, озерах поймы реки Днестр и Кучурганском водохранилище в пределах Одесской области.

Данный запрет устанавливается в связи с началом периода линьки речных раков и вынашивания ими икры.

Напомним, с 1 декабря 2024 года вылов раков запретили во внутренних водных объектах Одесской области, а с с 5 декабря 2024 года – в реке Дунай и Придунайских озерах.

Все ограничения продлятся до 30 июня 2025 года.

В ведомстве напоминают, что ловля раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За незаконное их добывание предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3332 грн.

Не раками едиными: под запретом щука и камбала

Кроме того, Одесский рыбоохранный патруль информирует о запрете на отлов щуки и камбалы-глоссы в соответствии с Правилами любительского рыболовства.

Так, с 15 февраля по 31 марта текущего года установлен запрет на отлов щуки, а с 15 февраля по 30 апреля – на вылов камбалы-глоссы в водных объектах общего пользования.

Эти ограничения введены в целях сохранения рыбных запасов в период нереста.

Нарушение запрета влечет административную ответственность, а в случае значительных убытков – уголовную.

Вы также можете узнать: Токсичная рыба и опасная вода: Черное море и побережье возле Одессы надо спасать.