Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.
Вилов раків забороняється в Дністровському лимані, річці Дністер, рукаві річки Турунчук, озерах заплави річки Дністер та Кучурганському водосховищі в межах Одеської області.
Цю заборону встановлено у зв’язку з початком періоду линьки річкових раків і виношування ними ікри.
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року вилов раків заборонили у внутрішніх водних об’єктах Одеської області, а з 5 грудня 2024 року – у річці Дунай та Придунайських озерах.
Усі обмеження триватимуть до 30 червня 2025 року.
У відомстві нагадують, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За незаконний вилов передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданої шкоди рибному господарству. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 грн.
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Не раками єдиними: під забороною щука і камбала
Крім того, Одеський рибоохоронний патруль інформує про заборону на вилов щуки та камбали-глоси згідно з Правилами любительського рибальства.
Так, з 15 лютого до 31 березня поточного року встановлено заборону на вилов щуки, а з 15 лютого до 30 квітня – на вилов камбали-глоси у водних об’єктах загального користування.
Ці обмеження запроваджено з метою збереження рибних запасів у період нересту.
Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність, а у разі значних збитків – кримінальну.
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