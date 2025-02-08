Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Вилов раків забороняється в Дністровському лимані, річці Дністер, рукаві річки Турунчук, озерах заплави річки Дністер та Кучурганському водосховищі в межах Одеської області.

Цю заборону встановлено у зв’язку з початком періоду линьки річкових раків і виношування ними ікри.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року вилов раків заборонили у внутрішніх водних об’єктах Одеської області, а з 5 грудня 2024 року – у річці Дунай та Придунайських озерах.

Усі обмеження триватимуть до 30 червня 2025 року.

У відомстві нагадують, що лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За незаконний вилов передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданої шкоди рибному господарству. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 грн.

Не раками єдиними: під забороною щука і камбала

Крім того, Одеський рибоохоронний патруль інформує про заборону на вилов щуки та камбали-глоси згідно з Правилами любительського рибальства.

Так, з 15 лютого до 31 березня поточного року встановлено заборону на вилов щуки, а з 15 лютого до 30 квітня – на вилов камбали-глоси у водних об’єктах загального користування.

Ці обмеження запроваджено з метою збереження рибних запасів у період нересту.

Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність, а у разі значних збитків – кримінальну.

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