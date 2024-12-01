В водоемах Одесской области больше нельзя ловить раков – как долго продлится запрет

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, вылов раков запрещается во внутренних водных объектах Одесской области (кроме Днестровского лимана, реки Днестр, рукава реки Турунчук, озер поймы Днестра и Кучурганского водохранилища) с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года.

Отлов раков в реке Дунай и Придунайских озерах запрещается с 5 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года.

Запрет устанавливается в связи с началом периода линьки речных раков и вынашивания ими икры.

В ведомстве также напоминают, что ловля раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За незаконное их добывание предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного рыбному хозяйству. Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3332 грн.

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