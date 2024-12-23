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В Одесской области «праздничный» улов браконьера нанес рекордный ущерб государству

В Одесской области «праздничный» улов браконьера нанес рекордный ущерб государству

В Одесской области зафиксирован рекордный ущерб рыбным запасам: житель Ренийской громады наловил раков на сумму более 2 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

21 декабря 2024 года во время рыбоохранного рейда на озере Кугурлуй, вблизи села Новосельское, госинспекторы проверили 46-летнего мужчину на лодке. Оказалось, что рыбак успел наловить запрещенными орудиями лова — ятерами 658 раков.

браконьер

Отметим, запрет на вылов речных раков в Одесской области начал действовать с 1 декабря текущего года. Мужчина пояснил, что знал о действующем запрете, однако перед праздниками все же решил наловить для собственных нужд.

Рыбоохранники подсчитали — рыбным запасам Украины анесен ущерб сумму 2 миллиона 192 тысяч гривен.

За рыболовство с применением запрещенных орудий лова на нарушителя составлен протокол по статье 85, ч. 4 КУоАП. Готовятся материалы для открытия уголовного дела.

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После проведения следствия и получения экспертного заключения будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Мужчине грозит до трех лет ограничение свободы, сообщили в полиции Одесской области.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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