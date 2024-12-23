В Одесской области «праздничный» улов браконьера нанес рекордный ущерб государству

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

21 декабря 2024 года во время рыбоохранного рейда на озере Кугурлуй, вблизи села Новосельское, госинспекторы проверили 46-летнего мужчину на лодке. Оказалось, что рыбак успел наловить запрещенными орудиями лова — ятерами 658 раков.

Отметим, запрет на вылов речных раков в Одесской области начал действовать с 1 декабря текущего года. Мужчина пояснил, что знал о действующем запрете, однако перед праздниками все же решил наловить для собственных нужд.

Рыбоохранники подсчитали — рыбным запасам Украины анесен ущерб сумму 2 миллиона 192 тысяч гривен.

За рыболовство с применением запрещенных орудий лова на нарушителя составлен протокол по статье 85, ч. 4 КУоАП. Готовятся материалы для открытия уголовного дела.

После проведения следствия и получения экспертного заключения будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Мужчине грозит до трех лет ограничение свободы, сообщили в полиции Одесской области.