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О благополучии животных в Украине будут заботиться по новым правилам

О благополучии животных в Украине будут заботиться по новым правилам

С 2026 г. в Украине начнет действовать первая унифицированная система сертификации в сфере благополучия животных. Для этого уже сейчас разрабатывают специальный реестр, который поможет контролировать, у кого есть достаточные знания для гуманного обращения с животными, а также позволит отслеживать нарушения.

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Порядок ведения нового реестра уже утвердил Кабинет Министров Украины. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, новая система сертификации будет способствовать внедрению стандартов гуманного обращения с животными и адаптации Украины к требованиям Европейского Союза.

«Проект постановления был разработан во исполнение ч. 11 ст. 80 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и принят в рамках выполнения требований по евроинтеграционному курсу Украины», — отметили в министерстве.

Что предполагает новая система?

Спецреестр станет частью системы сертификации в сфере благополучия животных, где будет содержаться информация о:

  • владельцах сертификатов или временных допусков;
  • направления подготовки специалистов по видам обращения с животными (содержание, транспортировка или умерщвление);
  • данные о учебных заведениях или уполномоченных органах, выдающих сертификаты;
  • факты нарушения законодательства в сфере благополучия животных.
  • сведения о сертификатах и ​​временных допусках: выдача, аннулирование, возврат/извлечение, срок действия.

Данный реестр начнет действовать с 1 января 2026 года, что предоставит время для подготовки специалистов и внедрения всех необходимых процедур.

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