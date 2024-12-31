О благополучии животных в Украине будут заботиться по новым правилам

Порядок ведения нового реестра уже утвердил Кабинет Министров Украины. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, новая система сертификации будет способствовать внедрению стандартов гуманного обращения с животными и адаптации Украины к требованиям Европейского Союза.

«Проект постановления был разработан во исполнение ч. 11 ст. 80 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и принят в рамках выполнения требований по евроинтеграционному курсу Украины», — отметили в министерстве.

Что предполагает новая система?

Спецреестр станет частью системы сертификации в сфере благополучия животных, где будет содержаться информация о:

владельцах сертификатов или временных допусков;

направления подготовки специалистов по видам обращения с животными (содержание, транспортировка или умерщвление);

данные о учебных заведениях или уполномоченных органах, выдающих сертификаты;

факты нарушения законодательства в сфере благополучия животных.

сведения о сертификатах и ​​временных допусках: выдача, аннулирование, возврат/извлечение, срок действия.

Данный реестр начнет действовать с 1 января 2026 года, что предоставит время для подготовки специалистов и внедрения всех необходимых процедур.

Вы также можете узнать: