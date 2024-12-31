О благополучии животных в Украине будут заботиться по новым правилам

С 2026 г. в Украине начнет действовать первая унифицированная система сертификации в сфере благополучия животных. Для этого уже сейчас разрабатывают специальный реестр, который поможет контролировать, у кого есть достаточные знания для гуманного обращения с животными, а также позволит отслеживать нарушения.
Порядок ведения нового реестра уже утвердил Кабинет Министров Украины. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, новая система сертификации будет способствовать внедрению стандартов гуманного обращения с животными и адаптации Украины к требованиям Европейского Союза.
«Проект постановления был разработан во исполнение ч. 11 ст. 80 Закона Украины «О ветеринарной медицине» и принят в рамках выполнения требований по евроинтеграционному курсу Украины», — отметили в министерстве.
Что предполагает новая система?
Спецреестр станет частью системы сертификации в сфере благополучия животных, где будет содержаться информация о:
- владельцах сертификатов или временных допусков;
- направления подготовки специалистов по видам обращения с животными (содержание, транспортировка или умерщвление);
- данные о учебных заведениях или уполномоченных органах, выдающих сертификаты;
- факты нарушения законодательства в сфере благополучия животных.
- сведения о сертификатах и временных допусках: выдача, аннулирование, возврат/извлечение, срок действия.
Данный реестр начнет действовать с 1 января 2026 года, что предоставит время для подготовки специалистов и внедрения всех необходимых процедур.
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