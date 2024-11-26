Новости Одессы и Одесской области

Спрятался как в кино: пытался под прицепом грузовика попасть за границу

Спрятался как в кино: пытался под прицепом грузовика попасть за границу

В Одесской области пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. В грузовике «Renault» был обнаружен пассажир, которого водитель спрятал в специально оборудованной нише под прицепом. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Организатором схемы оказался 39-летний житель пограничной зоны. Он предложил мужчине нелегально пересечь границу с Молдовой, спрятав его под контейнером прицепа. Эта услуга стоила 5 тысяч долларов, из которых 2 тысячи были получены в качестве задатка.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Табаки». Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили скрытого пассажира и изъяли полученные средства. Против водителя открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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