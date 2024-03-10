Новости Одессы и Одесской области

Одессит перевоплотился в чудовище, чтобы попасть в Молдову (видео)

Одессит перевоплотился в чудовище, чтобы попасть в Молдову (видео)

Не секрет, что для того, чтобы сбежать от мобилизации за границу, некоторые военнообязанные украинцы придумывают как весьма креативные, так и довольно странные способы. Но, оказывается, и пограничников наших вот так просто вокруг пальца не обведешь! И пример тому – история, которую поведали сегодня в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Пограничники рассказали о задержании на днях в Одесской области на границе с Молдовой одессита, который, желая исчезнуть из Украины не придумал ничего лучше, кроме как натянуть латексную маску некоего мифического персонажа, а в дополнение к ней – гидрокостюм и плащ-мантию с капюшоном.

«Он наверняка надеялся, что такой стилизованный вид поможет ему быть незаметным»,

– пишут охранники государственной границы.

Тем не менее от встречи с пограничниками Белгород-Днестровского отряда и задержания образ «персонажа магического мира» 40-летнего уклониста не защитил.

Встреча с пограничниками

В Госпогранслужбе рассказали, что, часто приезжая порыбачить на реку Турунчук, одессит хорошо знал эту местность, чем и решил воспользоваться, чтобы в обход пограничных нарядов пробраться в Молдову в районе села Троицкое.

«К путешествию он готовился тщательно – взял с собой термосумку, в которую положил вещевой мешок с необходимыми принадлежностями: нож, фонарь, варежки. А чтобы наблюдать, нет ли вблизи пограничников – прихватил монокуляр. Чтобы пересечь границу, мужчина планировал вплавь преодолеть сначала реку Турунчук, а затем – Днестр. Для того чтобы не замерзнуть от холода и не утонуть во время заплывов, украинец надел гидрокостюм и взял пустой тетрапрак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды»,

– рассказали пограничники.

Однако осуществиться «магическому исчезновению» было не суждено: помешали пограничники. И теперь уклонисту придется отвечать за попытку незаконно пересечь государственную границу.

Дело направлено в суд, добавили в Госпогранслужбе.

Ранее пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четверых мужчин, которые пытались пересечь границу, обмотавшись изотермическими одеялами, чтобы не быть замеченными через тепловизор.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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