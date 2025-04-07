Одесская область занимает пятое место среди регионов Украины по количеству улиц, которые должны быть переименованы в процессе декоммунизации и деколонизации. Лидером остается Запорожская область, где деколонизировать нужно 1001 улицу.

“Список не является исчерпывающим, иногда находятся улицы в честь локальных коммунистических деятелей, о которых никто до этого не знал”, — отметили в организации и добавили, что после уточнений карта будет обновляться.

Отметим, что на карте есть области, где процесс переименования, по мнению активистов, уже завершен, — это Ивано Франковская и Львовская.

Ютуб-канал “Одеське життя” начал новый цикл видео «Улицы Одессы: было – стало», в котором рассказываем о людях, чьи имена носят улицы Одессы и Одесщины.

Ранее проект «Деколонизация. Украина» опубликовал карту памятников и табличек Пушкину, которые до сих пор не демонтированы. По их подсчетам, наибольшее количество — в Одессе. А еще в Одессе предложили переименовать парк Марка Твена.

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