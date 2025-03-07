Он заявил, что, учитывая традицию переименовывать топонимы, связанные с агрессором, стоит задуматься и о парке Марка Твена. Чиновник в саркастической форме предложил назвать парк в честь кого-то из родных представителей облгосадминистрации.

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По его словам, жители города уже привыкли к частым переименованиям, а еще одно подобное решение вряд ли кого-то удивит. Он также упомянул, что Трамп «плохо себя ведет», поэтому изменение названия парка выглядит вполне логичным в этом контексте.Напомним, парк Марка Твена еще в 2024 году назывался парк Горького и был переименован в рамках декоммунизации. Его заложили в 1961 году, а открыли в 1973-м. В конце 2000-х провели полную реставрацию.