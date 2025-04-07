Одеська область посідає п’яте місце серед регіонів України за кількістю вулиць, які мають бути перейменовані в процесі декомунізації та деколонізації. Лідером залишається Запорізька область, де деколонізувати потрібно 1001 вулицю.

«Список не є вичерпним, інколи є вулиці на честь локальних комуністичних діячів, про які ніхто до цього не знав», – зазначили в організації та додали, що після уточнень карта оновлюватиметься.

Зазначимо, що на карті є області, де процес перейменування, на думку активістів, уже завершено, – це Івано-Франківська та Львівська.

Ютуб-канал «Одеське життя» започаткував новий цикл відео «Вулиці Одеси: було – стало», у якому розповідаємо про людей, чиї імена носять вулиці Одеси та Одещини.

Раніше проєкт «Деколонізація. Україна» опублікував карту пам’ятників і табличок Пушкіну, які досі не демонтовані. За їхніми підрахунками, найбільша кількість – в Одесі. А ще в Одесі запропонували перейменувати парк Марка Твена.

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