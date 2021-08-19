На Трассе здоровья пожилой велосипедист сбил коляску с ребенком (фото)

Сегодня днем, 19 августа, на одесской Трассе здоровья велосипедист наехал на коляску, в которой находился маленький ребенок.
Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Инцидент произошел возле ресторана «Глечик». 62-летний велосипедист, выполняя маневр, выехал на встречную полосу и врезался в детскую коляску. В момент столкновения рядом с коляской был отец малыша.
На место вызвали скорую.
После ДТП велосипедист потерял сознание, но до приезда врачей пришел в себя. Мужчину госпитализировали.
По словам отца ребенка, малыш, к счастью, не пострадал.
Как сообщалось ранее, 18 августа в центре Одессы с электросамоката упал подросток.
Фото: департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета