Сбил велосипедиста и спрятал труп в багажнике: в Одессе суд арестовал виновника ДТП (видео)

Сегодня, 5 января, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в совершении ДТП в селе Великая Михайловка Одесской области, в котором погиб велосипедист.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Напомним, вечером 2 января 30-летний водитель автомобиля Mercedes-benz сбил насмерть 33-летнего велосипедиста и попытался скрыть преступление, спрятав труп погибшего в багажник. Его задержали в полутора километрах от места происшествия, где он снова попал в дорожную аварию.

Сегодня решением суда виновника ДТП заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Продолжается досудебное расследование.

Фото: Lenta_news