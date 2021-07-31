Ночное ДТП в Одесской области: водитель Mitsubishi сбил насмерть двух парней на велосипеде

Минувшей ночью в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

По сообщению областного управления полиции, на дороге между селами Пшеничное и Благодатное 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant наехал на велосипедиста, ехавшего ему навстречу. В результате 27-летний велосипедист и его 19-летний пассажир скончались на месте.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

Ранее на трассе Одесса – Рени столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль и Renault. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. В аварии погиб водитель Renault.

Фото пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области