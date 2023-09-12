В Одесской области экс-батюшка наладил схему переправки «уклонистов» за границу

В Одесской области под стражу взяли бывшего диакона Одесской епархии УПЦ. За деньги он помогал потенциальным призывникам уезжать в страны ЕС под видом “церковных миссионеров”.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора.

Сообщается, что для реализации сделки экс-батюшка подделывал «списки миссионеров», которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу для “просветительской деятельности”.

Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова с надуманной «аргументацией» о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.

Стоимость одного «места в списке» составляла от 4,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Таким образом, делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов. Однако сотрудники СБУ задержали его «на горячем».

Во время обысков по адресу жительства задержанного обнаружено:

компьютеры,

мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки,

наличные, полученные преступным путем.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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