Новости Одессы и Одесской области

Адвокат из Одессы организовала схему переправки «уклонистов» за границу

Адвокат из Одессы организовала схему переправки «уклонистов» за границу

Адвокат и ее сообщница организовали незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины, подделывая документы. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Женщины организовали схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста за 5000 долларов США.

Для свободного выезда женщины готовили пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни военнообязанных и подтверждавшие это соответствующим решением суда.

«Уклонистам» предлагали оформить несколько статусов на выбор:

  • полное содержание человека с инвалидностью;
  • самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и совместное проживание с ним;
  • постоянный уход за пожилым лицом, находящимся на содержании и совместно проживании с ним;
  • содержание и проживание с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Юристку и ее помощницу задержали на полученные от «клиента» 5 000 долларов США за решение суда об опекунстве над девушкой-инвалидом. Всего женщины успели «оформить» таким образом документы 14 «уклонистам».

Читайте также:

Фото: Одесская областная прокуратура

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить