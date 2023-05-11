Адвокат из Одессы организовала схему переправки «уклонистов» за границу

Адвокат и ее сообщница организовали незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины, подделывая документы. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Женщины организовали схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста за 5000 долларов США.
Для свободного выезда женщины готовили пакет поддельных документов, удостоверяющих несуществующие обстоятельства семейной жизни военнообязанных и подтверждавшие это соответствующим решением суда.
«Уклонистам» предлагали оформить несколько статусов на выбор:
- полное содержание человека с инвалидностью;
- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении и совместное проживание с ним;
- постоянный уход за пожилым лицом, находящимся на содержании и совместно проживании с ним;
- содержание и проживание с лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Юристку и ее помощницу задержали на полученные от «клиента» 5 000 долларов США за решение суда об опекунстве над девушкой-инвалидом. Всего женщины успели «оформить» таким образом документы 14 «уклонистам».
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Фото: Одесская областная прокуратура