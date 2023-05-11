Адвокат из Одессы организовала схему переправки «уклонистов» за границу

В Одессе «накрыли» огромную сеть подпольных казино (фоторепортаж) В Одессе задержаны пять человек, которые организовали деятельность подпольных интерактивных игорных заведений. Более года они «обеспечивали» работу 18 таких заведений во всех районах города под видом интернет-клубов. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре. ПОДРОБНЕЕ

Под ракетные обстрелы попали склады Красного Креста в Одессе: разрушения огромные (фото) Начато расследование по нарушению законов и обычаев войны после российского ракетного удара в ночь на 8 мая по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры. ПОДРОБНЕЕ

Одессит «продал» родину за 70 тысяч гривен За государственную измену 15 лет за решеткой проведет житель Одессы, который за 70 тыс. грн сдавал врагу места дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины. ПОДРОБНЕЕ