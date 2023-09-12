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На Одещині екс-батюшка налагодив схему переправлення “ухилянтів” за кордон

На Одещині екс-батюшка налагодив схему переправлення “ухилянтів” за кордон

На Одещині під варту взяли колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ. За гроші він допомагав потенційним призовникам їхати до країн ЄС під виглядом “церковних місіонерів”.

Про це повідомили у СБУ та Офісі Генпрокурора.

Повідомляється, що для реалізації угоди екс-батюшка підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон для “просвітницької діяльності”

Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова з надуманою «аргументацією» щодо необхідності виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість одного “місця у списку” становила від 4,5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості виїзду та можливостей клієнтів.

Таким чином, ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилістів. Проте співробітники СБУ затримали його «на гарячому».

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:

  • комп’ютери,
  • мобільні телефони та сім-картки з доказами угоди;
  • готівка, отримана злочинним шляхом.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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