Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области из-за обледенения и ветра без электричества остаются 24 населенных пункта

В Одесской области из-за обледенения и ветра без электричества остаются 24 населенных пункта

С утра 28 декабря без света в Одесской области из-за непогоды в остались 38 населенных пунктов. Сейчас их число сократилось до 24.  

Подписаться

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Одесские электросети».

Обледенение и ветер остаивли без света 38 населенных пунктов в Одесском регионе

Энергетику уже сумели восстановить электроснабжение в 14 пострадавших населенных пунктах, которые остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега, дожды и усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

В сообщении ДТЭК отмечается, что больше всего пострадали Белгород-Днестровский район, где обесточены пять населенных пунктов, Одесский район (обесточены 4 населенных пункта) и Раздельнянский район, где без электричества остаются пять населенных пунктов.

К ликвидации аварий привлечена 51 бригада: 164 работника и 59 единиц техники, уточнили на предприятии. Энергетики уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы поскорее вернуть электроснабжением.

В самой Одессе коммунальщики уже с 5 часов утра борются с последствиями непогоды — убирают лед, посыпают его солью и песчано-солевой смесью.

А на загородных магистралях техника Службы автодорог круглосуточно обеспечивает возможность беспрептственного проезда между населенными пунктами.

При этом власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед.

Под слоем льда оказались не только дороги и тротуары, но также сами дома, деревья, провода электропередач и автомобили.

Еще новости Одессы о непогоде:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить