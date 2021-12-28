В Одесской области из-за обледенения и ветра без электричества остаются 24 населенных пункта

С утра 28 декабря без света в Одесской области из-за непогоды в остались 38 населенных пунктов. Сейчас их число сократилось до 24.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Одесские электросети».

Обледенение и ветер остаивли без света 38 населенных пунктов в Одесском регионе

Энергетику уже сумели восстановить электроснабжение в 14 пострадавших населенных пунктах, которые остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега, дожды и усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

В сообщении ДТЭК отмечается, что больше всего пострадали Белгород-Днестровский район, где обесточены пять населенных пунктов, Одесский район (обесточены 4 населенных пункта) и Раздельнянский район, где без электричества остаются пять населенных пунктов.

К ликвидации аварий привлечена 51 бригада: 164 работника и 59 единиц техники, уточнили на предприятии. Энергетики уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы поскорее вернуть электроснабжением.

В самой Одессе коммунальщики уже с 5 часов утра борются с последствиями непогоды — убирают лед, посыпают его солью и песчано-солевой смесью.

А на загородных магистралях техника Службы автодорог круглосуточно обеспечивает возможность беспрептственного проезда между населенными пунктами.

При этом власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед.

Под слоем льда оказались не только дороги и тротуары, но также сами дома, деревья, провода электропередач и автомобили.

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